Danh tính 6 nghệ sĩ dự tiệc vụ 170 cô gái hầu rượu giới xã hội đen

Nam ca sĩ từng có nhiều phát ngôn gây sốc liên quan đến chất cấm. Anh từng bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy, người khai báo chính là vợ cũ của anh – Keanna.

Cao Nhĩ Tuyên 26 tuổi, được biết đến với nghệ danh OSN, là rapper. Anh ra mắt vào năm 2018 với ca khúc Everybody Bounce. Năm 2019, Cao Nhĩ Tuyên giành giải thưởng Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards.



Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Vương Dương Minh, nghệ danh Sunny Wang sinh năm 1982, là con trai ông trùm vận tải biển, gia đình anh sở hữu Tập đoàn vận tải hàng Yang Ming. Mặc dù gia đình muốn anh tiếp nối con đường kinh doanh, Vương Dương Minh vẫn muốn dấn thân vào showbiz.

Anh lần đầu đóng phim năm 2011 với tác phẩm In the time. Nhiều dự án anh đảm nhận vai chính như Dragon Gate (2013), Never Give Up, Dodo (2013), The Starry Night, The Starry Sea I & II (2017) và Secrets Of Three Kingdoms (2018).



Tài tử Vương Dương Minh được mệnh danh là người đẹp trai nhất Đài Loan (Trung Quốc) cùng vợ Thái Thi Vân.