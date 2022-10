Danh tính 3 nạn nhân trong vụ nổ tại công ty Fomosa Hà Tĩnh

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp cấp cứu người bị nạn, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ Cảnh sát PCCC và CNCH, Kỹ thuật hình sự, An ninh kinh tế và Công an Thị xã Kỳ Anh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường của vụ nổ, chỉ đạo các lực lượng điều tra, xử lý.