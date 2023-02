Đánh thua bi-a, xả súng giết chết 7 người

Tờ The New York Post cho biết, vụ xả súng xảy ra ở TP Sinop, bang Mato Grosso - Brazil ngày 21/2. Cảnh sát đang truy nã 2 nghi phạm gồm Edgar Ricardo de Oliveira và Ezequias Souza Ribeiro.

Theo nội dung clip được camera an ninh ghi lại, xả súng xảy ra tại một phòng chơi bi-a ở thành phố Sinop. Khi ấy, 2 tay súng đang chơi bi-a.

The New York Post cho biết ban đầu, Oliveira thua một ván billiards và mất số tiền cược 4.000 real (737 USD) trước đối thủ là một trong những người đàn ông bị hắn bắn chết sau đó.