Đánh tan bọng mắt chỉ bằng bàn tay của chính mình, bạn biết chưa?

Bài tập 3 – chuyển động mắt. Đặt bàn tay lên trước trán, điều chỉnh ánh mắt nhìn lên trần nhà trong vài giây rồi chuyển ánh mắt xuống sàn. Tiếp tục lặp lại chuyển động mắt lên – xuống, sang trái – phải nhịp nhàng như vậy vài lần.

Bài tập chuyển động mắt mang lại tác dụng cải thiện thị lực cũng như giảm bọng mắt rất tốt. Lưu ý trong khi thực hiện, bạn cần hít thở sâu và mở mắt càng to càng tốt.

Danielle Collins là chuyên gia Yoga Mặt hàng đầu thế giới. Cô tin tưởng vào cách tiếp cận toàn diện, tự nhiên đối với sức khỏe. Collins thường xuất hiện trên các kênh truyền thông nổi tiếng như BBC, ITV, Channel4 cùng hàng trăm tạp chí, tờ báo quốc tế như The Times, Vogue và Telegraph... để giới thiệu các kỹ thuật đơn giản, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe.