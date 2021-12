Đánh sập nhiều đường dây cờ bạc dùng tên ảo, sim rác

Ngày 17/12, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây sử dụng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Trước đó, đầu tháng 12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các đơn vị Kỳ Anh, Can Lộc và Lộc Hà, đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986), trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987), cùng trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ôtô; 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác, các tên ảo để giao dịch, sau đó tiền được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 đối tượng liên quan đến đường dây này.