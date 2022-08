Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch 1,5 triệu USD trong 3,5 tháng

Sau thời gian tiến hành tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, đặc biệt là Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Ban Chuyên án nhận thấy có đủ tài liệu chứng minh vai trò, hành vi của từng đối tượng trong chuyên án nên quyết định phá án.

Sáng 16/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng huy động 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 người, trong đó có 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Huỳnh Trần Ngọc Sâm, Đặng Công Long, Hà Văn Hoàng (22 tuổi), Huỳnh Văn Hiếu (22 tuổi), Hồ Văn Hải (33 tuổi) và Phạm Đăng Vinh (43 tuổi). Riêng Nguyễn Hữu Tuyên (45 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị bắt về hành vi đánh bạc.