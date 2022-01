Đánh sập đường dây chuyên livestream bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Trước đó, vào ngày 14/1, Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã triệt phá thành công; thu giữ một lượng lớn vũ khí thô sơ.

Các trinh sát kiểm tra số tang vật thu giữ.

Khoảng tháng 12/2021, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Gia Lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987, HKTT tại phường Hà Lam, Quảng Ninh; tạm trú tại phòng 15A26 Tòa S2.08, Vinhomes Ocean Park Đa Tốn, Gia Lâm) là đối tượng có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.