Đánh sập đường dây cá độ giao dịch 3 tỷ đồng/ngày

(CAO) Ngày 17-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Văn Giang đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trực tuyến và mua bán số lô, số đề với quy mô lớn trên địa bàn huyện Văn Giang, do Nguyễn Văn Toản (SN 1986) cầm đầu.