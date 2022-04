Danh sách U23 Việt Nam: HLV Park Hang Seo 'ém quân' tới phút chót

U23 Việt Nam hiện có 29 cầu thủ sẵn sàng cho SEA Games 31

Đó là lý do mà HLV Park Hang Seo tiếp tục duy trì danh sách gần 30 cầu thủ hiện tại tập luyện tới hết SEA Games. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký với BTC trước trận gặp Indonesia, tức ngày 5/5.



“Do tình hình dịch bệnh mà chúng tôi sẽ luôn duy nhiều hơn 20 cầu thủ. Ít nhất 5-6 cầu thủ dự phòng luôn phải trong trạng thái tập luyện. Để nếu có trường hợp dương tính với Covid-19 chẳng may xảy ra, U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi kịp thời", HLV Park Hang Seo cho biết.



So với các đối thủ, U23 Việt Nam có lợi thế hơn rất nhiều trong trường hợp phải thay thế cầu thủ, khi không mất thời gian di chuyển, nhập cảnh...