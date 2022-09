Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup: Cần lắm, nhân tố lạ

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân sau vòng 16 V-League tới

2. Cũng giống như những lần tập trung trước, danh sách được HLV Park Hang Seo vẫn giữ kín, tuy nhiên người hâm mộ vẫn đang rất hy vọng vào một sự đổi khác từ chiến lược gia người Hàn Quốc.



Đổi khác ở đây không nằm ngoài chuyện… công tâm trong danh sách lựa chọn của HLV Park Hang Seo, có nghĩa người hâm mộ cần thuyền trưởng tuyển Việt Nam triệu tập những cầu thủ tốt cũng như đảm bảo phong độ cao tại V-League.



Sở dĩ chờ vào điều này là vì trước đây chiến lược gia người Hàn Quốc thường chọn phương án an toàn với nhóm cầu thủ đã cùng mình chinh chiến nhiều năm hơn là trao cơ hội cho các tân binh.



Nhiều năm nắm quyền quá ít gương mặt mới được phát hiện cho tuyển Việt Nam cũng là do cách dùng người an toàn từ HLV Park Hang Seo mà ra.



3. Tới lúc này với hàng loạt thành tích mang về cho bóng đá Việt Nam việc HLV Park Hang Seo an toàn trong cách dùng người gần như không được nhắc quá nhiều.