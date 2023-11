Danh sách phim truyền hình dở nhất 2023 gây ngạc nhiên

1. Durian’s Affair (37 phiếu)

Nội dung phim Durian’s Affair, đặc biệt trong tập cuối, không thuyết phục người trong ngành.



Bộ phim bị nhiều người trong ngành chê nhất là Durian’s Affair (tựa Việt: Phu nhân Du Ri-an). Đây là tác phẩm thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, kể về cặp mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình quý tộc ở triều đại Joseon bất ngờ du hành thời gian đến năm 2023.

Durian’s Affair đạt được xếp hạng cao so với những phim phát sóng cùng thời điểm, với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc cao nhất lên đến 8,1% ở tập cuối.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cốt truyện mới lạ nhưng thiếu chặt chẽ. Tập cuối gây thất vọng và điên rồ đúng với nhận xét của nhiều khán giả.

2. The Escape of the Seven (26 phiếu)

Hwang Jung Eum trở lại gây tranh cãi trong phim mới.

Thời điểm ra mắt, The Escape of the Seven (Cuộc chiến sinh tồn) nhận được nhiều sự quan tâm vì biên kịch Kim Soon Ok - người sáng tạo Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) - viết kịch bản. Tuy nhiên, đánh giá về bộ phim lại không đồng nhất. Một số người hâm mộ quốc tế yêu thích sự kích thích và gay cấn của phim, trong khi các nhà phê bình cho rằng nội dung quá “khiêu khích”, bạo lực, thiếu nhân văn và vô lý.

Phim mở đầu bằng một vụ án bí ẩn. Nhóm thanh niên từ Seoul đến đảo Jeju mở tiệc và gây ra tội ác khiến một cô gái bỏ mạng. 7 người còn lại chôn vùi sự thật, trở về với cuộc sống bình thường. Nhiều năm sau, họ bị cuốn vào một cuộc báo thù được sắp đặt kỹ lưỡng.

3. The Real Has Come! (23 phiếu)