Danh sách nhà Airbnb đắt đỏ nhất thế giới, vài trăm triệu một đêm không phải hiếm

Khách sạn sang trọng này được ví như chốn dừng chânhoàn hảo cho gia đình với phòng vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ. Một đầu bếp riêng và quản gia sẽ chờ đón

Ở đây thiết kế phòng tiếp khách với sự trang trí đơn giản nhưng hiện đại, các không gian khác tách biệt với không gian phòng khách bằng những tấm ngăn bằng gỗ.

Lake Front Estate -Carnelian Bay, California, Hoa Kỳ

Tọa lạc tại Vịnh Carnelian đẹp như tranh vẽ, ngôi nhà Airbnb này với trần nhà cao vút và cửa sổ khổng lồ cho với view nhìn ngọn núi cách đó không xa. Bạn có thể dành buổi chiều trên bến tàu riêng, tắm nắng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của hồ tự nhiên. Hoặc thuê thuyền kayak chèo dọc theo bờ biển thanh bình.

Giá thuê mỗi đêm ở đây vào khoảng 230 triệu đồng mỗi đêm chưa bao gồm thuế phí.

The Lodge at the Hills - New Zealand

Nép mình bên sân gôn, căn nhà Airbnb này có tầm nhìn toàn cảnh ra những đỉnh núi phủ tuyết trắng đã truyền cảm hứng cho vô số nhà làm phim và nghệ sĩ. Nơi đây còn là chốn yêu thích của những người trượt tuyết.

Có 6 phòng ngủ tại Lodge at the Hills đủ cho nhóm khách 12 người đi nghỉ cùng nhau với nội thất và trang thiết bị hiện đại. Giá mỗi đêm ở đây vào khoảng 460 triệu đồng và bạn cũng phải đặt ít nhất 3 ngày.