Danh sách cụ thể những địa phương có phủ sóng 5G của Viettel

Danh sách cụ thể những địa phương trên cả nước có phủ sóng 5G của Viettel. Ngày 15/10/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyên bố chính thức khai trương mạng 5G. Như vậy, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G chính thức tại Việt Nam. Chính thức ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Viettel hiện tại cung cấp 11 gói trả trước và 8 gói trả sau dành cho 5G. Chi tiết những nơi có sóng 5G của Viettel để sử dụng bạn đọc có thể tải về trong danh sách sau: Viettel 5G