Danh sách chờ mua Toyota Land Cruiser 2022 mới kéo dài tới 4 năm

Nội thất Toyota Land Cruiser 2022

Việc xuất khẩu xe tới các thị trường bên ngoài Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Toyota cho biết vẫn chưa rõ khách hàng tại Australia sẽ phải chờ bao lâu, nhưng một số lượng nhỏ các mẫu xe sẽ được đưa đến để làm xe lái thử vào tháng 10 tới đây.

Land Cruiser 2022 sử dụng hệ thống khung gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) mới với khung xe cứng hơn 20%, cải thiện độ an toàn khi va chạm cũng như cải thiện chất lượng xe. Trọng lượng xe cũng nhẹ hơn 200 kg so với phiên bản tiền nhiệm.