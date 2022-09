Danh sách các nam idol bị truyền thông bắt gặp 'hẹn hò'

Năm 2010, Changmin tham dự một buổi hòa nhạc tưởng nhớ Michael Jackson để ủng hộ người anh Yunho. Một tờ báo Nhật Bản sau đó đưa tin anh đi xem concert này cùng với "một người phụ nữ bí ẩn".

Rất nhanh sau đó, danh tính "người phụ nữ" hóa ra chính là bạn cùng công ty SM Entertainment với Changmin - Minho (SHINee).

Mới đây, cả hai cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ Changminho’s Birdie Buddy. Phân cảnh Minho khen ngợi Changmin: "Không phải anh đang sexy quá à... Woa ngầu quá, sexy thật sự" đã viral trên mạng xã hội.

Một vài fan còn đùa rằng mong Minho vẫn nhớ là Changmin đã là người có gia đình.

3. VIXX