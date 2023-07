Danh sách 52 tuyến đường, phố được đặt tên mới ở Hà Nội

27. Đường Văn Sơn (huyện Đan Phượng): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt tại điểm cuối phố Tân Hội (cạnh chùa Thượng Hội) đến ngã ba giao cắt đê quai Liên Hà - Liên Trung, cạnh Nghĩa trang nhân dân xã Liên Hà. Dài: 1.890m; rộng: 5m;

28. Đường Hồng Thái (huyện Đan Phượng): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đê quai Liên Hồng và đê hữu Hồng tại thôn Tổ, xã Liên Hồng và di tích miếu Xương Rồng đến ngã ba giao cắt đường đê Tiên Tân và đê hữu Hồng tại thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà. Dài: 3.750m; rộng: 7,5m (lề đường mỗi bên 0,5m);

29. Đường Kim Lan (huyện Gia Lâm): Cho đoạn từ cổng làng gốm Kim Lan, thuộc thôn 1, xã Kim Lan đến ngã tư giao cắt đường liên xã Văn Đức Kim Lan tại thôn 5, xã Kim Lan. Dài: 2.730m; rộng: 8m;

30. Đường Lý Phục Man (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường liên huyện Hoài Đức - Đan Phượng tại điểm Di tích cách mạng kháng chiên An toàn khu Bắc Kỳ, cạnh Nghĩa trang nhân dân xã Song Phượng (giáp địa phận huyện Đan Phượng) đến ngã ba giao cắt Đại lộ Thăng Long tạ xóm 10, thôn 6, xã Song Phượng. Dài: 9.700m; rộng: 9m;

31. Đường Kẻ Sấu (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Quế Dương tại xã Cát Quế đến ngã tư giao cắt đường liên xã Đức Thượng - Dương Liễu tại Nhà máy xử lý nước thải Dương Liễu. Dài: 1.500m; Đường 2 làn, mỗi làn rộng: 7m;

32. Đường An Khánh (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường chùa Tổng tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh đến ngã ba giao cắt đại Lộ Thăng Long tại cầu vượt An Khánh. Dài: 2.500m; rộng: 10,5-20m (lòng đường 7,5-14m, vỉa hè mỗi bên từ 1,5-3m);

33. Đường An Thái (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Nguyễn Viết Thứ tại thôn Chiêu, xã Sơn Đồng đến ngã ba giao đường bờ trái sông Đan Hoài tại thôn Yên Thái, xã Tiền Yên. Dài: 1.400m; rộng: 9,5m;

34. Đường Tiền Lệ (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Viết Thứ tại nghĩa trang Phương Bảng, xã Song Phượng đến ngã ba giao cắt đê tả Đáy tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên. Dài: 1.740m; rộng: 8,5m;

35. Đường Đào Trực (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Viết Thứ tại thôn Gạch, xã Sơn Đồng đến ngã ba giao cắt đường liên xã Sơn Đồng - Yên Sở tại Trường Tiểu học Sơn Đồng. Dài: 1.000m; rộng: 11,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 2m);

36. Đường Vân Côn (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đại lộ Thăng Long tại thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn đến ngã ba giao cắt đổi diện trụ sở UBND xã Vân Côn và Công an xã Vân Côn. Dài: 1.670m; rộng: 8-10m (lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên từ 1-3m);

37. Đường Phương Quan (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đê tả Đáy tại địa phận xã An Thượng, cạnh Dốc Thanh Quang đến hết địa phận huyện Hoài Đức tại cầu 72 bắc qua sông Đáy (thôn Phương Quan, xã Vân Côn). Dài: 2.200m; rộng: 7,5m;

38. Đường Bồ Quân (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đê tả Đáy tại địa phận xã Yên Sở đến ngã ba giao cắt tại cầu kênh Yên Sở bắc qua sông Đáy (Km14+260). Dài: 1.470m; rộng: 9,5m;

39. Đường Thượng Ốc (huyện Hoài Đức): Cho đoạn từ cuối đường Chùa Tổng (thuộc địa phận xã An Thượng) đến ngã ba giao chân đê tả Đáy tại dốc Thanh Quang - địa phận xã An Thượng. Dài: 1.500m; rộng: 7,5m;

40. Đường Cống Đặng (huyện Mỹ Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 419 tại thôn Đặng, xã Hồng Sơn đến ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên "Hồng Sơn" tại đội 1B thôn Đặng, xã Hồng Sơn. Dài: 590m; rộng: 12m (lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 2,5m);

41. Đường Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường liên xã Hồng Sơn - Lê Thanh tại đội 1A thôn Đặng, xã Hồng Sơn đến ngã ba giao cắt đường vào đội 6 thôn Thượng, xã Hồng Sơn. Dài: 1.750m; rộng: 7m;

42. Đường Cống Hạ (huyện Mỹ Đức): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt tỉnh lộ 419 đối diện cầu xây Hạ, thuộc thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn đến ngã tư giao cắt tại thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn tại Ao cá Bác Hồ, cạnh di tích đình Cống Hạ. Dài: 590m; rộng: 15m (lòng đường 9m, vỉa nè mỗi bên 2,5m);