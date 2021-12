Danh hài, tài tử điện ảnh một thời: Người bán bánh bèo, người làm shipper

Your browser does not support the audio element.

Duy Phương bán bánh bèo, Thương Tín làm shipper

Duy Phương là nghệ sĩ hài đình đám trong thập niên 90 cùng thời với những cái tên như Hồng Tơ, Hồng Vân, Bảo Quốc, Bảo Chung… Ngoài lĩnh vực sân khấu ông còn tham gia hát cải lương, đóng phim điện ảnh, truyền hình.

Nghệ sĩ Duy Phương trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu của ông là nữ diễn viên Hải Lý. Người vợ thứ 2 là nghệ sĩ hài Lê Giang. Cặp đôi ly hôn vào năm 1999. Cả hai có chung con trai Duy Phước và con gái Lê Lộc. Một thời gian sau ông gặp và kết hôn cùng người vợ hiện tại và có chung 2 người con.

Danh hài Duy Phương cùng vợ bán bánh kiếm sống (Ảnh: ST).

Đầu năm 2020, khán giả bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ Duy Phương làm ăn thất bát, rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Nhà hàng do Duy Phương làm chủ bị thua lỗ nhiều tháng liền và cuối cùng phải đóng cửa. Sau đó, vợ chồng ông mở một quán cơm nhỏ nhưng cuối cùng nợ chồng thêm nợ, ông cũng đành dừng bán cơm.

Giờ đây để trang trải cuộc sống, vợ chồng ông xoay sang làm bánh bèo. Theo nam nghệ sĩ, nghề này tuy lời lãi không nhiều nhưng vốn ít, phù hợp với điều kiện thực tế của hai vợ chồng.