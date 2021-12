Danh hài Hoài Tâm: Tôi không phải đại gia, thích sống độc thân

Ngoài giờ công việc, tôi dành khoảng giờ rảnh cho việc ăn, ngủ, vui chơi. Tôi cũng hay tụ tập cùng bạn bè tiệc tùng, xem phim, tập gym… Xưa nay tôi sống lạc quan, không lo nghĩ quá nhiều vì quan niệm mỗi người chỉ sống một lần trên đời.

Hoài Tâm và Việt Hương chơi với nhau gần 20 năm.

- Việt Hương và anh có mối quan hệ thân tình như người nhà. Điều gì ở người bạn này khiến anh trân quý?

Tôi và Hương tin tưởng nhau tuyệt đối và thấu hiểu đối phương. Sau này, khi Hương trở về Việt Nam làm việc, chúng tôi vẫn là một gia đình, trò chuyện mỗi ngày. Một mối quan hệ chân thành, không toan tính nên lâu bền là chuyện dễ hiểu.

Điều tôi nể phục Hương là sự tử tế với nghề và cả trách nhiệm xã hội. Những việc Hương làm, chưa một lần than hay kể khổ với ai trong khi cô ấy hoàn toàn có những lựa chọn khác tốt hơn, thoải mái hơn cho mình. Tôi tin Hương đang có vị trí, danh tiếng xứng đáng với những gì cô ấy đã và đang cống hiến.

- Anh nhiều năm sống cùng mẹ nhưng bà vừa qua đời. Khoảng thời gian này, anh sống ra sao khi không còn mẹ ở bên?

Cuộc sống vốn dĩ vô thường, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình nên tôi phải học cách chấp nhận. Là một người con, tôi đau buồn khi mẹ mất nhưng cũng an ủi khi bà ra đi được thanh thản. Sự giải thoát chính là mang lại yên ổn cho bà, thay vì sống mà lại khổ sở vì bệnh tật. Mẹ khi qua đời cũng 88 tuổi theo tôi là thọ.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn bâng quơ nhớ về bà, về những kỷ niệm của hai mẹ con những ngày còn nghèo khổ. Mẹ tôi đã sống một đời trọn vẹn, vì con cái, gia đình và cả mọi người xung quanh. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống tử tế và lạc quan, đó là cách tôi bao hiếu cho đấng sinh thành.

Hoài Tâm đóng hài cùng Việt Hương

Tuấn Chiêu