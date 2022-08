Danh hài Bảo Quốc nhắn nhủ diễn viên trẻ: 'Làm nghệ sĩ phải có đạo đức'

Tập 2 của Ký Ức Vui Vẻ có sự xuất hiện của các khách mời là những nghệ sĩ được khán giả yêu mến: Đạo diễn Xuân Phước (Thập niên 70); ca sĩ Hồ Lệ Thu (Thập niên 80); diễn viên Thúy Diễm (Thập niên 90); diễn viên Gia Bảo (Thập niên 00) và diễn viên hài Lê Trang (Thập niên 10).

Trong teaser tập 2 hé lộ Danh hài - NSƯT Bảo Quốc chính là khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Sự xuất hiện bất ngờ của “đệ nhất danh hài miền Nam” khiến cho MC Thảo Vân cùng các nghệ sĩ và khán giả vô cùng xúc động, bởi Bảo Quốc chính là nghệ sĩ gạo cội gắn liền với tuổi thơ, thanh xuân của nhiều thế hệ.

Những tiếng hô vang, những tràng vỗ tay không ngớt, những cảm xúc dâng trào là minh chứng cho tình cảm và sự ngưỡng mộ của khán giả dành cho người nghệ sĩ có hơn 60 năm làm nghề.

Vừa bước ra sân khấu, nghệ sĩ Bảo Quốc dí dỏm chỉ vào bức ảnh của mình: “Đây là anh em sinh đôi với tôi” khiến cho khán giả cười không ngớt. Cái tài, cái duyên của danh hài chính là lúc nào cũng mang đến cho khán giả một năng lượng vui vẻ, hài hước mà không phải ai cũng có được.