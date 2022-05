Đánh giá sơ bộ của WHO về các dòng phụ BA.4 và BA.5 của Omicron

Theo Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove, khoảng 700 ca nhiễm dòng phụ BA.4 đã được phát hiện ở ít nhất 16 quốc gia và 300 ca nhiễm BA.5 được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, WHO đánh giá những dòng phụ đã biến đổi rất nhiều so với bản gốc cũng đang lây lan ở mức thấp.

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 10 quốc gia, khiến những đợt bùng phát rải rác trên thế giới thêm phức tạp.

Bà Van Kerkhove cho biết dù 2 dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể Omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn. WHO vẫn đang theo dõi chặt chẽ BA.4 và BA.5 để xác định liệu 2 dòng phụ này có thể dần vượt qua BA.2 để trở thành dòng gây bệnh chủ đạo trên thế giới hay không và hiểu hơn về cách thức lây lan các dòng phụ tại những quốc gia từng trải quan làn sóng dịch bệnh do BA.2.

Hiện BA.4 và BA.5 đang được phát hiện nhiều nhất ở Nam Phi.