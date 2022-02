Đánh giá Samsung Galaxy S22 Ultra: Vẫn đậm chất 'Note'

Mặt trước máy vẫn sở hữu màn hình tràn viền khuyết kiểu nốt ruồi với phần kính bảo vệ bo cong tràn sang hai bên tương tự thế hệ S21 Ultra hay Note 20 trước đây. Phần viền trên dưới màn hình được vát mỏng giúp máy đạt tỉ lệ màn hình so với thân máy trên 90%. Mặt lưng của S22 Ultra nổi bật với cụm camera nổi lên so với mặt lưng phẳng.

Ngoại hình của Galaxy S22 Ultra hoàn toàn khác biệt so với hai máy Galaxy S22-series còn lại và có nhiều nét tương đồng với chiếc Note 20 của hai năm trước bởi ngoại hình có phần nam tính cứng cáp hơn. Đó là chi tiết hai cạnh trên và dưới được vát phẳng đến mức có thể dựng đứng chiếc S22 Ultra mà không cần điểm tựa.

Tính năng

Galaxy S22 Ultra vẫn là chiếc máy có màn hình lớn nhất trong S-series với kích thước 6,8 inch tương đồng với S21 Ultra năm ngoái. Đó vẫn là màn hình Dynamic AMOLED 2X hỗ trợ HDR10+ rực rỡ với tần số quét 120Hz cùng độ sáng được nâng lên tối đa 1.750 nit ở chế độ tự động - cao hơn S21 Ultra 250 nit.

Màn hình máy được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus+ và hỗ trợ tính năng Always on display kèm theo tính năng Vision Booster cho phép tùy chỉnh độ sáng để thoải mái sử dụng ngoài trời. Trải nghiệm thực tế thì màn hình của Galaxy S22 Ultra đạt độ sáng trên 1.300 nit, vượt trội hơn so với iPhone 13 Pro Max chỉ trên 1.000 nit, kèm khả năng thể hiện màu sắc nịnh mắt hơn nhưng đối thủ từ Apple lại thể hiện màu sắc có độ chính xác cao hơn.

Với S Pen thì nay S22 Ultra đã có khe cắm dành riêng đi kèm độ trễ đã được cải thiện 70% cùng hỗ trợ AI, cho phép tiên đoán chuyển động của tay để tạo ra trải nghiệm tựa như đang viết trên giấy thật.