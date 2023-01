Đánh ghen, một người bị tưới xăng đốt giữa đường

Còn thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ việc xảy ra do ghen tuông. Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra làm rõ.

"Hành vi của những người này rất nguy hiểm, công an đã giữ người để làm việc, nhân chứng cũng đã có", tướng Dũng nói.