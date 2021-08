Đánh công an, đòi Cty điện gió đền 50 triệu đồng/cây gỗ tạp: Tội phạm có tổ chức

"Trong quá trình vận chuyển thiết bị, cánh quạt có cọ vào 4 cây tạp của 2 hộ dân địa phương và họ đòi đền bù 50 triệu đồng/cây. Khu chúng tôi đền bù 100 triệu đồng/2 cây của hộ gia đình đầu tiên và chuẩn bị sang hộ gia đình thứ 2 để thương thảo thì họ tắt điện và ném đá, hành hung công an", ông Nghị nói.

Trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa thể dẹp yên tình trạng nêu trên thì xảy ra chuyện những kẻ quá khích ném đá, hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an phải nhập viện khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường. Nguyên do chỉ xuất phát từ việc trong quá trình vận chuyển, cánh quạt điện gió chạm nhẹ làm xước, gãy cành rụng lá 4 cây gỗ tạp của 2 hộ dân ở xã Húc.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải Quảng Trị thì các dự án điện khác ở đây đều rất “nóng”: "Có nhà ở xã Húc chúng tôi phải đền bù cho họ nhiều lần, chặt cây xong thì họ lại dựng thân tre lên… Họ biết khi chúng tôi vận chuyển ống thì không va chạm nhưng khi vận chuyển cánh quạt thì lại dễ va chạm nên họ lên kịch bản cách đây nhiều ngày, nhiều tháng rồi…”

Vị đại diện nói trên nhận định: “Mỗi khi có sự việc gì là đám đông lại gây rối, hò hét, mang theo dạo rựa ra đe doạ… Thậm chí, còn lôi kéo xã hội đen xung quanh vào. Đây là tội phạm có tổ chức, cấu kết với nhau… Người dân địa phương cấu kết với một số thành phần khác trong khu vực…”

Vị này cho biết, sau khi xảy ra sự việc, được sự hỗ trợ của lực lượng công an những thiết bị, máy móc được đưa khỏi hiện trường để phục vụ triển khai dự án trong ngày 24/8. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo dự báo là sẽ rất khó khăn.

Liên quan đến những phản ánh của đại diện chủ đầu tư dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Hà Sỹ Đồng thì lực lượng công an xác định được một số người tham gia vào việc gây rối, ném đá, hành hung khiến nhiều chiến sĩ công an nhập viện và họ đều là người địa phương. Hiện những người này được lực lượng công an mời lên làm việc, lấy lời khai

“Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích. Quan điểm của UBND tỉnh là phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.

Tối 24/8, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" khiến nhiều công an bị thương xảy ra ở huyện Hướng Hóa. Theo người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan điều tra mời 6 người trú ở xã Húc (huyện Hướng Hóa) liên quan đến vụ tấn công lực lượng công an lên làm việc, với quan điểm ai sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định pháp luật.

NGUYỄN VƯƠNG