Đánh chết cha đẻ, con trai dựng hiện trường chết cháy

Theo Zing đưa tin, ngày 28/10, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về vụ việc người đàn ông chết cháy trong tư thế ngồi ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công.



Theo đó, nạn nhân là ông Nguyễn Thành N. (SN 1958, ngụ xã Long Hòa). Vào khoảng 5h sáng 26/10, bà Phạm Thị L. (SN 1964, vợ của ông N.) phát hiện ông N. chết cháy với tư thể ngồi trong thau nhôm.



Bà L. báo cảnh sát chồng mình đã tự thiêu dẫn đến tử vong.



Nhận được tin báo, Công an thị xã Gò Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một chai nhựa nghi chứa xăng được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh Tuổi Trẻ Online

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định ông N. bị nứt, lún sọ thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng. Kết quả giám định nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực. Cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan.



Vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an thị xã Gò Công chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, thụ lý theo thẩm quyền.



Nhận thấy Nguyễn Thành Long (SN 1995; ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công) có nhiều biểu hiện bất thường nên tập trung khai thác.



Ghi nhận của Người Lao Động, tại cơ quan chức năng, Long đã khai nhận đánh chết ông N. bằng nón bảo hiểm và dựng hiện trường giả ông N. tự thiêu.



Long khai do ông N. hay uống rượu và chửi bới vợ con nên ra tay giết cha ruột mình.