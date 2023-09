Đánh bại Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2024

Những khoảnh khắc đẹp của Vĩ Hào

U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Yemen ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 với sự thận trọng cao độ. Đó là lý do đoàn quân HLV Troussier khởi đầu chưa tốt và nhiều lần hàng thủ gặp sóng gió, rất may là thủ môn Văn Việt có hai pha cứu thua.

Trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng các cơ hội không thật sự rõ ràng. Nhưng sự thay đổi người của HLV Troussier đã phát huy hiệu quả, phút 85 Khuất Văn Khang tạt bóng để Bùi Vỹ Hào đánh đầu chính xác, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.