Đánh bại Panama, tuyển Việt Nam sáng cửa qua vòng bảng World Cup futsal 2021

một giờ trước Tin pháp luật

Ngày 16-9, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến Chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (Chuyên án 920G) tháng 2-2021, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra về 6 tội danh khác nhau quy định tại Bộ luật Hình sự.