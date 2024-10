Đang xảy ra ‘hiện tượng lạ’ trên thị trường vàng

Sáng nay (5/10), giá vàng nhẫn tròn tiếp tục tăng, hướng đến mốc 83 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng có diễn biến lạ khi doanh nghiệp niêm yết giá mua vào vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC từ 500.000 - 680.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 82,68 - 83,58 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch ngày 4/10. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82 - 83,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Các doanh nghiệp khác như Doji, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82,85 - 83,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 450.000 đồng/lượng chiều bán ra so với trước đó. Đà tăng của giá vàng nhẫn tròn xuất phát từ việc giá vàng thế giới liên tục tăng thời gian qua. Trong khi đó, nhiều tháng trở lại đây, doanh nghiệp trong tình trạng hết vàng miếng SJC bán ra. Các ngân hàng quốc doanh chỉ nhận đặt vàng SJC trực tuyến. Doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC 82 - 84 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra của vàng SJC tới 2 triệu đồng/lượng. Việc giá mua vào vàng nhẫn tròn cao hơn vàng miếng SJC là dấu hiệu lạ của thị trường. Do khó mua nên người dân dường như "chán" vàng miếng SJC. Lo ngại việc khó mua vàng, người dân có xu hướng "tích trữ", thay vì bán ra chốt lời như trước. Điều này khiến giao dịch trên thị trường vàng miếng SJC ảm đạm. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.655 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 77,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.113 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với trước đó. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.590 - 24.950 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD cả 2 chiều mua vào - bán ra. Quỳnh Nga