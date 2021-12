Đang xác minh thông tin một công nhân nghi tử vong ở mỏ đá

Your browser does not support the audio element.

Sáng ngày 15/12, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Long An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang chỉ đạo công an kiểm tra, xác minh thông tin về vụ tai nạn khiến một người đàn ông nghi tử vong tại mỏ đá Hòn Tìn.