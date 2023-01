Đang xác minh thông tin lan truyền hai nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại tình dục

Thông tin từ tờ báo Thanh Niên Online cho hay vào tối 11/1, thông tin từ Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) cho biết trường này đã mời công an vào cuộc để xác minh thông tin đang lan truyền dữ dội trên mạng xã hội về hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục. Thông tin từ trường cũng cho biết phía Trường Quân sự Quân khu 7 cũng đã đề nghị công an vào cuộc xác minh về việc lan truyền thông tin này.

Cụ thể, tối 11/1, trên mạng xã hội lan truyền dữ dội thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này. Sau đó, hai sinh viên nữ này đã tự tử và một người chết, một người bị liệt.

Kèm theo thông tin là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Trên tờ Thanh Niên Online cũng cho biết vào tối 11/1, theo thông tin từ Trường HUFLIT, phía bên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng đã gửi công văn đến HUFLIT khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, theo công văn do Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm, ký cho biết ngày 11/1, trên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường HUFLIT tại đây.