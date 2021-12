Đảng viên không được chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định

Your browser does not support the audio element.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có Hướng dẫn số 02 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII).

Không được mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai

Trong Quy định số 37 của Trung ương, Điều 9 quy định, Đảng viên không được báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở ngoài trái quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có hướng dẫn cụ thể thực hiện điều trên. Theo đó, đảng viên không được báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.