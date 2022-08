Đặng Văn Lâm âm thầm về nước, người thân ngỡ ngàng bật khóc

Your browser does not support the video tag.

Đặng Văn Lâm âm thầm về Việt Nam, người thân ngỡ ngàng bật khóc.

Thủ môn họ Đặng sau đó tiến vào phòng. Lúc này bố mẹ anh đều đang ngủ rất say. Văn Lâm đứng cuối giường vừa ngắm nghía đấng sinh thành vừa cười một lúc thì bố nam cầu thủ phát hiện trong sự "ngỡ ngàng, ngơ ngác".

Ông sau đó quay sang đánh thức vợ. Khoảnh khắc trông thấy con trai, mẹ Văn Lâm cũng không giấu được cảm xúc, bật khóc và đi đến ôm lấy thủ môn.