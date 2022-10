Đang truy bắt nghi can vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết người

Chiều 7/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng công an đang truy tìm nghi can đâm người tử vong sau va quẹt giao thông.

Nam thanh niên đâm người đàn ông đi ô tô tử vong rồi chạy vào lâm viên lẩn trốn (Ảnh: Uy Nguyễn).