Đang trong nhà, người phụ nữ nghe thấy tiếng nổ như bom: Xuất phát từ thiết bị quen thuộc nhà nào cũng có

Cuối cùng là do nguồn điện của gia đình, có thể bị quá tải hoặc hoạt động không ổn định. Chính bởi vậy các gia đình nên hạn chế cắm quá nhiều thiết bị điện vào một đường dây tải. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra nguồn điện nhà mình xem có hoạt động ổn định hay không, có đang gặp vấn đề gì hay không.

Để đảm bảo an toàn hơn nữa, các gia đình có thể tham khảo làm dây nối đất cho chiếc máy giặt nhà mình. Theo các chuyên gia, đồ dùng điện máy như máy giặt, điều hòa thường có công suất lớn và tạo ra dòng điện rất lớn khi hoạt động, do vậy tình trạng máy giặt xảy ra sự cố rò rỉ gây chập mạch, cháy nổ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Dây nối đất sẽ mang dòng điện sinh ra trên bề mặt vật dụng tiêu thụ điện xuống đất, giúp gia đình bạn an toàn hơn, tránh được nguy cơ cháy nổ.

Không mắc phải những sai lầm trên, tình huống máy giặt chập cháy, thậm chí phát nổ nguy hiểm sẽ được hạn chế tối đa xảy ra. Thiết bị sẽ đảm bảo được hoạt động lâu bền, hiệu quả, an toàn cho người dùng.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn