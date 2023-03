Đang thi hành án tù chung thân, Út ‘trọc’ tiếp tục bị truy tố vì trốn thuế

Đây là vụ án trốn thuế xảy ra trong thời thời gian từ năm 2011 - 2018 tại Công ty Cái Mép, do bị can Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo 2 bị can khác không thực hiện kê khai, kê khai thuế không đầy đủ, không xuất hóa đơn khi cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại 8 điểm đất quốc phòng nhằm hưởng lợi cho Công ty Cái Mép, gây thất thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Bộ Q.P và là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Ông Hệ đã nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty, trong đó có Công ty Đức Bình, Công ty Cái Mép…