Đang thi đấu, cựu ngôi sao Man Utd bất ngờ đổ gục xuống sân

Đang thi đấu, cầu thủ chạy cánh Tahith Chong đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu giữa Plymouth vs Luton Town ở giải hạng nhất Anh. Ngay trước hiệp 1 trận đấu giữa Plymouth vs Luton Town ở giải hạng nhất Anh vào đêm qua kết thúc, Tahith Chong đã đổ xuống sân gần khu vực vòng cấm. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã vào sân để điều trị cho cầu thủ của Luton Town. Tahith Chong bất ngờ đổ gục xuống sân (Ảnh: Getty). Việc Tahith Chong đổ gục xuống sân khiến cho trận đấu chìm trong bầu không khí lo lắng. Nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra với cầu thủ người Hà Lan. Rất may mắn là Tahith Chong sau đó đã đứng dậy được và có thể tự mình rời sân. Theo tờ Mirror, tiền vệ sinh năm 1999 đã bị một vết sưng lớn ở trán. Đó là hệ quả sau pha va chạm với một cầu thủ của Plymouth. Phía Luton Town sau đó xác nhận Tahith Chong đã có thể đi bộ vào phòng thay đồ. HLV Rob Edwards của Luton Town thông báo: "Tahith Chong có thể đứng dậy và đi lại. Chúng tôi cần chờ xem tình trạng chấn động não của anh ấy thế nào". Sau đó, Tahith Chong đã rời sân nhường chỗ cho Jacob Brown. Trong ngày hôm nay, cựu danh thủ của Man Utd sẽ được kiểm tra chi tiết. Tahith Chong có thể tự mình rời sân sau khi được chăm sóc y tế. Cầu thủ này cần kiểm tra chấn động não (Ảnh: Getty). Tahith Chong từng tập luyện ở lò đào tạo Feyenoord. Sau đó, cầu thủ này chuyển sang tập luyện ở lò đào tạo Man Utd. Ngôi sao người Hà Lan được đôn lên đội một của Man Utd từ năm 2019 nhưng không cạnh tranh được vị trí. Trong những năm qua, anh liên tục được đem cho mượn ở Werder Bremen, Club Brugge, Birmingham City. Tới năm 2022, anh được bán đứt cho Birmingham City, trước khi tới Luton Town vào tháng 7/2023. Trong mùa giải này, Tahith Chong là nhân tố quan trọng của Luton Town. Cầu thủ 24 tuổi đá chính trong cả 8 trận đấu trên mọi đấu trường và ghi được 1 bàn thắng.