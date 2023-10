Đang sửa đường, người dân hốt hoảng thấy lũ ống cuốn hàng nghìn m3 đất đá trên núi xuống

Chiều 1/10, ông Moong Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày một cơn lũ ống bất ngờ xuất hiện cuốn theo hàng nghìn m3 đất đá chảy theo khe nước xuống con đường trung tâm xã. May mắn, trận lũ ống không làm ảnh hưởng về người và tài sản người dân.

Video lũ ống xuất hiện giữa trời nắng ở xã miền núi Nghệ An.

Theo đó, sáng 1/10, một nhóm người dân và cán bộ đi sửa sang lại tuyến đường chính của xã bị hư hỏng sau đợt lũ vừa qua. Khoảng 9h30 phút, khi mọi người đang làm tại bản Cha Ka 1 thì hốt hoảng phát hiện một cơn lũ ống cuốn theo nhiều đất đá chảy từ dòng Khe Nhỏ xuống đường. May mắn, người dân phát hiện kịp thời nên đã chạy thoát ra được vị trí an toàn.