Đang sinh con, người vợ "khóc không thành tiếng" khi thấy phản ứng của chồng

Sinh con luôn là hành trình chứa đựng nhiều khó khăn và thử thách. Đó có thể là những cơn co thắt dồn dập, những cơn đau nặng nề kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Trong hành trình vượt cạn, người mẹ vô cùng chật vật và hi sinh nhiều thứ để con yêu chào đời an toàn.

Có thể nói đó là một chặng đường "nghẹt thở" và mỗi ông bố khi chứng kiến khoảnh khắc sinh đẻ của vợ mình cũng trải qua muôn vàn cảm xúc khác nhau. Anh Cody (32 tuổi) đã có trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, thú vị và hài hước, được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo đó, khi vợ anh, cô Corianne Johnson đang trong quá trình sinh con gái Navy thì anh Cody đã bất ngờ ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Người vợ kể lại rằng, trước khi vào phòng sinh, anh tuyên bố chắc chắn rằng mình sẽ hết sức bình tĩnh để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc sinh con quý giá nào của vợ.

Anh Cody ngất xỉu khi nhìn thấy vợ được tiêm mũi giảm đau trước khi sinh.