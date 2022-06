Đằng sau sự lên ngôi của người Ấn tại Silicon Valley

Giấc mơ Mỹ

Mọi căn nguyên sự thay đổi trong xã hội luôn có tác động từ các chính sách. Trong trường hợp này, đó là kết quả của sự thay đổi trong chính sách nhập cư của Chính phủ Mỹ từ những năm 1960, khi hạn ngạch (quota) nhập cư dựa trên quốc tịch được thay bằng các hạn ngạch ưu tiên các kỹ năng nghề nghiệp cao và sự đoàn tụ gia đình.

Chính sách khuyến khích người tài của Mỹ đã mở ra cơ hội cho những người Ấn Độ có trình độ học vấn cao, ban đầu là các nhà khoa học, kỹ sư và bác sỹ, rồi sau đó là các lập trình viên phần mềm tới với đất nước này.

Tới nay, người nhập cư gốc Ấn chiếm khoảng 1% dân số toàn nước Mỹ và 6% lực lượng lao động tại Silicon Valley. Hơn 1 triệu trong số đó là các kỹ sư và nhà khoa học. Hơn 70% thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài được cấp cho các kỹ sư phần mềm Ấn Độ, có tới 40% kỹ sư gốc nước ngoài tại các thành phố lớn như Seattle đến từ quốc gia tỷ dân ở châu Á.

Theo tác giả của cuốn sách “The Other One Percent: Indians in America” (1% khác: Người Ấn tại Mỹ), nhóm người nhập cư từ Ấn Độ không giống với các nhóm nhập cư từ các quốc gia khác. Họ không chỉ là những người có đủ khả năng (về tài chính và năng lực) để theo học các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, mà còn dự định xa hơn với việc theo đuổi tấm bằng Thạc sỹ hoặc cao hơn tại đây. Và cuối cùng, hệ thống thị thực tiếp tục phân loại nhóm này theo từng kỹ năng cụ thể, như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học… hay còn gọi là danh mục “nhu cầu thị trường lao động cao cấp”.