Đằng sau nỗ lực chấm dứt "khủng hoảng nam tính" trong showbiz Trung Quốc

Phong cách "nương pháo", "tiểu thịt tươi" bị chặn đứng trong showbiz Trung Quốc

Một trong những trọng tâm trong hoạt động quản lý của nhà chức trách Trung Quốc đối với giới showbiz nước này trong năm 2021 chính là việc chặn đứng phong cách "nương pháo", "tiểu thịt tươi", để đưa phong cách nam tính trở lại trên sân khấu, loại bỏ hình ảnh những nam giới ẻo lả, mang đậm chất... "nữ tính" xuất hiện trên sân khấu.

Mới đây, tờ tin tức New York Times (Mỹ) đã có phân tích xung quanh động thái nhằm chấm dứt "cuộc khủng hoảng nam tính" trong giới showbiz Hoa ngữ.

Vấn đề "khủng hoảng nam tính" đã được các tờ tin tức chính thống tại Trung Quốc đưa tin từ vài năm nay, nhà chức trách Trung Quốc lo ngại rằng những nam nghệ sĩ có phong cách ẻo lả nếu xuất hiện quá nhiều và được đẩy lên thành thần tượng trong showbiz thì sẽ "làm hỏng cả một thế hệ".

Trong năm nay, trước những định hướng gắt gao của nhà chức trách Trung Quốc, kể từ tháng 9, những "nương pháo", "tiểu thịt tươi" đã không còn xuất hiện trong các chương trình truyền hình tại Trung Quốc nữa.