Đằng sau câu chuyện những đứa trẻ bỏ nhà tự ý đạp xe đi tìm mẹ

Công an Đông Hòa đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Gần 2 giờ sau, công an phát hiện Bảo đang đạp xe trên quốc lộ 29, đoạn thuộc khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam, cách nhà khoảng 10km.

Cụ thể, ngày 17/2, công an Đông Hòa cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan tìm được bé Võ Nguyễn Thái Bảo, sau khi nhận được tin báo từ gia đình về việc bé đi lạc.

Cháu bé cho hay, mình đạp xe vào Bình Dương để thăm mẹ. Mẹ cháu đi làm đã lâu nhưng Tết này không về quê nên Bảo nhớ. Dù không biết chính xác mẹ làm ở đâu nhưng Bảo vẫn lên đường. Cháu bé luồn lách giữa làn ô tô, xe container trên đường.

Cháu bé được công an bàn giao về lại cho gia đình, cùng với nhiều động viên, chia sẻ từ chính quyền. Nhiều người còn tỏ ra thương xót cháu bé vì Tết không được gặp mẹ. Cũng có người đã “nhanh miệng” khen bé mạnh dạn.

Trước đó, khoảng 2h sáng 26/6/2021, hai cán bộ, chiến sĩ công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng khi thực hiện nhiệm vụ chốt an ninh trật tự đã phát hiện cháu Hoàng Văn Quyến (SN 2006, ở Hà Giang) đi bộ một mình.

Quyến cho biết, cháu tự ý rời nhà, đạp xe xuống Hải Phòng thăm mẹ đang làm công nhân, trọ ở quận Dương Kinh. Trong quá trình đi đường, lúc mệt quá nằm ngủ thiếp đi, Quyến đã bị trộm cắp mất xe đạp và ba lô. Sau đó, cháu gặp được vài người tốt cho đi nhờ tới Hà Nội rồi đến Hải Phòng.

Công an đã dẫn Quyến đến nơi mẹ cháu thuê nhà thì người mẹ đã về quê. Sau đó, Quyến được đưa về công an quận để chờ bố mẹ xuống đón. Để chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần gia đình và cháu bé, công an quận đã mua tặng cháu chiếc xe đạp và ba lô.