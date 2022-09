Đáng sắm nhất bây giờ là váy áo màu be, diện lên sẽ thấy không khí mùa Thu liền!

Muốn mặc đẹp như những quý cô Paris hay các cô nàng xứ Kim Chi, bạn nhất định phải sắm đôi ba bộ đồ có tông màu be để diện. Không khó tính như nhiều gam màu khác, be "thân thiện" với mọi màu da, phong cách. Không chỉ là màu sắc "kinh điển" trong mùa Thu mà bạn có thể diện đồ màu be trong mọi mùa. Một chiếc áo blazer màu be chắc chắn là item nhất định nên được "chốt đơn" ngay bây giờ.

Chân váy màu be - đơn giản mà đẹp trong mọi tình huống. Bạn chỉ cần phối thêm một chiếc sơ mi màu trung tính cùng với đôi giày đế bệt hoặc sandal là đủ ghi điểm thanh lịch, sành điệu trong Thu này.