Đăng nhiều tin thất thiệt vụ bố cứa cổ 2 con, cô gái bị công an mời làm việc

Công an mời chị Lê Thị T. lên làm việc

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện chị Lương Thị T. (26 tuổi, trú tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vào hồi 20h ngày 21/1 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin sai sự thật về vụ việc, gây hoang mang.

Tại cơ quan công an, chị Lương Thị T. khai nhận bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ được nghe kể lại nhưng đã cung cấp thông tin lên mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc. Thông tin chị T. cung cấp đã gây ra hoang mang cho nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây hiểu nhầm về vụ việc.