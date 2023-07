Đang làm rõ tố cáo về bằng cấp của Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh Bắc

Được biết, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng cũng đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ nghi vấn sử dụng bằng giả nêu trên.

Tuy nhiên, do tố cáo liên quan đến bằng cấp của ông Đ.X.T. nên cơ quan này đã tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy Bắc Ninh giao Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh xác minh, làm rõ vụ việc.

Phó hiệu trưởng bị khởi tố

Cuối tháng 12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc, về tội Giả mạo trong công tác, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bà Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Đây là giai đoạn việc học văn bằng 2 tiếng Anh "gây sốt" với những người có nhu cầu học sau đại học cũng như những người sắp bước vào các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức.

Trường Đại học Kinh Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở 1 nằm tại TP Bắc Ninh và cơ sở hai nằm tại quận Ba Đình (Hà Nội).