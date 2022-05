Đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?

Theo Thông tư 15 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 21/5, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, những xã, phường trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.