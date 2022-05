Đăng ký xe máy tại công an xã, bấm được biển 'siêu đẹp' 666.66

Trong ngày đầu tiên Bộ Công an triển khai thủ tục đăng ký xe tại công an xã, thị trấn, người đàn ông ở Bến Tre may mắn bấm được biển kiểm soát 71C1-666.66.

Ngày 21/5, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông may mắn bấm được biển số xe "ngũ quý" 71C1-666.66, đáng chú ý, người này đăng ký biển xe máy ngay tại trụ sở công an xã. Đại diện Cục CSGT xác nhận, sự việc trên được ghi nhận vào sáng cùng ngày tại Công an xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, Bến Tre). Chủ phương tiện bấm được biển số trên là anh Phạm Hoàng Long (trú tại địa phương). Anh Long đến làm thủ tục cho xe Honda Future 125 FI sản xuất năm 2022. Anh Phạm Hoàng Long may mắn bấm được biển số 71C1-666.66 khi đăng ký xe tại công an xã. Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện và công an cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên công an cấp xã chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới. Quảng cáo Ngoài ra, công an cấp huyện cũng được trao quyền cấp đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn. Theo Cục CSGT, tính đến 10h cùng ngày, toàn quốc có 274 ôtô đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe máy đăng ký ở công an cấp xã. Minh Tuệ