Đăng ký lại chiếc xe cũ, người đàn ông gây xôn xao bấm được biển siêu đẹp

"Chiếc xe này trước đây mang biển số Hà Nội 29A-118.94, tôi mua lại với giá 320 triệu đồng. Hôm nay, tôi đi làm lại thủ tục sang tên đổi chủ và đăng ký xe thì may mắn bấm được biển số này. Khi bấm được biển ngũ quý 7 tôi rất bất ngờ và vui mừng", anh Thưởng chia sẻ.

Trao đổi với PVDân trí, anh Thưởng cho biết, chiếc xe cũ mà anh mua mang nhãn hiệu Toyota Innova (sản xuất năm 2011). Khi đi đăng ký lại và sang tên đổi chủ thì anh đã gặp may mắn khi bấm trúng biển ngũ quý 7.

Anh Thưởng vui mừng khi vừa bấm được biển số "VIP" (Ảnh: CTV).

Cũng theo anh Thưởng, sau khi bấm được biển số "VIP" cũng đã có một số người hỏi thăm và chúc mừng. "Tôi chưa có ý định bán, tạm thời sẽ chạy về quê đã, còn nếu có người hỏi mua với giá phù hợp thì tôi sẽ bán", anh Thưởng thông tin thêm.

Trước đó, tại Nghệ An, anh Trần Hữu Tuyến (trú thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) cũng đã may mắn bấm trúng biển kiểm soát 37A-999.99. Sau đó, chiếc xe này đã được một vị khách ở Hà Nội mua lại với giá 1,6 tỷ đồng.