Đang hát thì rớt móng tay, Hòa Minzy vẫn tranh thủ tấu hài đỡ quê

Cụ thể, trên sân khấu, Hoà Minzy chợt nhận ra một chiếc móng tay bị rơi mất: "Hỏng mất móng tay rồi, 250 nghìn một bộ á trời". Cao thủ không bằng tranh thủ, giọng ca gốc Bắc Ninh liền kêu gọi khán giả có mặt trong sự kiện tài trợ cho mình một bộ móng mới: "Ở đây có ai làm nail không ạ? Tài trợ cho em một bộ".

Sau đó, nữ ca sĩ còn tấu hài khi tự nhận xét về bộ nail hỏng: "Nhìn nó cũng đặc sắc ha, nhìn ngón có ngón không" khiến khán giả được một phen cười nghiêng ngả.