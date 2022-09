Đang hát mà bị mệt, Nam Em đưa luôn micro nhờ khán giả hát giúp

Mới đây, khán giả lại được phen thích thú trước đoạn clip Nam Em đang hát trên sân khấu nhưng lại bị mệt ngang. Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi cô nàng lại quyết định đưa micro cho một khán giả hát giúp mình.

Không chỉ hát giúp, vị khán giả này còn khiến nhiều người tan chảy khi có hành động xoa dầu gió cho Nam Em ngay trên sân khấu. Điều này minh chứng cho việc FC rất quan tâm đến Nam Em bởi cô có thể trạng yếu, thường xuyên phải sử dụng dầu gió trên sân khấu.