Đăng facebook tìm người thân của cháu bé 3 tuổi bị rơi xuống mương nước

Your browser does not support the audio element.

Sáng 6/1, Công an xã Hưng Lộc (TP. Vinh, Nghệ An) phối hợp cùng người dân phát đi thông báo trên các trang mạng xã hội để tìm người nhà cho một cháu bé khoảng 3 tuổi bị thất lạc bố mẹ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, bà Lê Thị Lan (trú xóm Mỹ Hạ, TP Vinh, Nghệ An) ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ con ngoài đường. Bà Lan vội chạy ra phía trước cổng nhà thì phát hiện một cháu bé bị rơi xuống mương nước.