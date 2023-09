Đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ ma túy, nữ quái tiếp tục trộm xe máy

Sau một thời gian quanh co chối tội, với những chứng cứ không thể chối cãi do công an đưa ra, Nguyễn Thị Hải Nga khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy của bà Nguyễn Thị Kim Chung.

Tại cơ quan công an, Nga cho biết chiếc xe máy đang được đối tượng cất giấu tại khu vực chợ Đông Phú, huyện Quế Sơn do chưa tiêu thụ được.